СРС: Журналистът Димитър Кенаров е бил арестуван незаконно

Софийският районен съд (СРС) прие, че арестът на журналиста Димитър Кенаров по време на антиправителствения протест на 2-ри септември миналата година е бил незаконен, а в действията на полицаите има данни за престъпление. За това решение на СРС съобщиха в Туитър "Репортери без граници". Те призоваха МВР да не обжалва решението на Съда.

Good news from #Bulgaria! On Feb. 4, the Sofia Regional Court judged illegal & contrary to #freedomofexpression the violent arrest of photojournalist @dkenarov at a September 2020 protest, as RSF has just learnt from his lawyer. The Interior Ministry must not appeal the decision. pic.twitter.com/XFJSqMMMVf