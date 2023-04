Иван Гешев осъди терористичните атаки срещу Израел.

"Осъждам остро и категорично различните терористични атаки срещу Израел по време на еврейския празник Пасха, които отнеха живота на трима цивилни", това заяви главният прокурор в Туитър.

Аз съм солидарен с народа на Израел в този труден момент, добавя Гешев в публикацията си.

I strongly and unequivocally condemn the various terrorist attacks against Israel 🇮🇱 over the Jewish holiday of Passover, that have claimed the lives of three civilians.

I stand in solidarity with the people of Israel at this difficult time.