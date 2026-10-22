Радев: Американските инвестиции са приоритет за България

Икономическите отношения със САЩ са сред стълбовете на стратегическото сътрудничество между двете държави, а американските инвестиции са приоритет за България заради високите технологии и успешните модели за развитие на модерна икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на Американо-централноевропейската бизнес асоциация „АСЕВА".

В срещата участваха още министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министърът на здравеопазването Катя Ивкова, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Премиерът посочи нарастващия стокообмен и редица примери за ползотворно партньорство със САЩ като сериозни предпоставки за развитие на сътрудничеството и занапред.

снимка: МС

Радев подчерта, че България има значителен натрупан опит в сферата на високите технологии и вече е реализирала редица успешни инициативи с международни партньори. Според него това затвърждава позициите на страната в международната технологична екосистема.

Като примери за постиженията на България той посочи първия в региона Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии „INSAIT", както и компанията „ЕндуроСат". По думите му през последните години дружеството е успяло да произведе и изведе в орбита три пъти повече малки спътници, отколкото всички европейски държави, взети заедно.

Само на около 15 километра от София ще бъде създаден и най-големият космически индустриален парк в региона, отбеляза премиерът.

Радев заяви още, че България вече е европейски лидер по инсталиране на батерии за съхранение на енергия. Преди два дни в Твърдица беше направена първа копка на нов парк за съхранение на енергия, който ще бъде оборудван с най-модерна технология на „Tesla".

снимка: МС

Предстои да започне и изграждането на първата в България гигафабрика за изкуствен интелект, която се очаква да бъде една от най-големите в Европа.

В хода на срещата премиерът изтъкна ползотворното сътрудничество между България и САЩ и в традиционни области като енергетиката и сигурността.

В здравеопазването той посочи профилактиката и превенцията като възможности за задълбочаване на взаимодействието между двете държави.

„В тази област можете да ни подкрепите с нови технологии. Целта е да предотвратяваме заболявания, преди да се стигне до хоспитализация и необходимост от допълнителна медицинска помощ. Това е наш приоритет", заяви Радев.

Премиерът обърна внимание и на проблема с разходването на средствата за здравеопазване. По думите му, въпреки постоянното им нарастване, има редица случаи на отклоняване на средства или използването им не по предназначение.

„Затова разработихме и продължаваме да развиваме дигитални решения и модели, които да гарантират по-ефективното и прозрачно разходване на средствата в здравния сектор. Това също е ключов приоритет за нас", добави Радев. Той изрази очакване резултатите от предприетите мерки да бъдат видими още през следващата година.

В края на срещата министър-председателят коментира и политическата стабилност в страната като фактор за привличането на инвестиции.

„След като страната ни постави своеобразен рекорд с осем парламентарни избори през последните пет години, най-сетне има правителство със стабилно мнозинство в парламента, което в днешна Европа е рядкост. Преминахме през сложен период и се надявам, че сега ще можем да напреднем в привличането и реализирането на стратегически инвестиции от САЩ", заяви още Румен Радев.