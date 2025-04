Кики, Ники и Лена гушнали чрез братовчедка 300 хил. лв. от соросите

В България всички сме братовчеди - тъй рече Мъдрецът от Драгалевци. Най-големите тарикати от неговите последователи възприеха крилатата фраза на Командира като пътеводна светлина.

Силвия Зарева е втора братовчедка на Кирил Петков. Нейната майка и неговият баща са първи братовчеди. Тя е Director of Publications at America for Bulgaria Foundation. Към екипа на Фондация "Америка за България" се присъединява през февруари 2018 година.

През април 2018 година "Америка за България" отпуска 300 000 лева за Биотехнологична лаборатория в Софийския университет, пише ПИК.

"Целта на този проект е да създаде Център по приложни изследвания и иновации с биотехнологична лаборатория в Софийския университет и да свърже бизнеса с университетите в България и в чужбина. Български студенти и докторанти ще имат възможност да правят изследвания, приложими в практиката, и ще бъдат обучавани в предприемачество и иновации".

Дали става така?

На 15 декември 2022 година сайтът 5Gmedia разказва една прелюбопитна история. На 16 февруари 2018 година, със 100 лева, се учредява фондация "Център за приложни изследвания и иновации". Учредители са Кирил Петков Петков и Николай Денков Денков, които стават и членове на настоятелството, представляващ директор е Кирил Петков.

На 16 октомври 2018 година вестник "Капитал" пише, че идеята за създаването на Фондацията и Центъра е на завършилия в Харвард предприемач Кирил Петков, чиято фирма Proviotic продава продукти на основата на Lactobacillus bulgaricus на четири континента (това впоследствие ще бъде опровергано).

Инвестицията в Центъра е 800 000 лева, от които 500 000 са дарение от компанията на Петков, а 300 000 - от фондация "Америка за България".

Проверка във финансовите отчети на Фондацията сочи, че през 2018 година единствените приходи са точно 300 000 лева и никъде не се вижда допълнителна инвестиция от Кирил Петков, освен внесените от него 50 лева при учредяването.

Видно от интернет страницата на Фондацията, лектори в центъра са Кирил Петков, Николай Денков, Асен Василев, Евгени Ангелов, Даниел Лорер и Лена Бориславова.

От публикуваните в търговския регистър финансови отчети за 2018 и 2019 година не се доказва осъществяването на някаква дейност, освен дарението от фондация "Америка за България", което веднага е похарчено под формата на "друго плащане".

Историята продължава с президентска благословия, с любовници, съпруги, комшии и колеги във властта.

През май 2021 година Кирил Петков, Николай Денков и Асен Василев стават министри в служебния кабинет на ген.Стефан Янев, назначен от президента Румен Радев.

На 13 декември 2021 година те се прехвърлят в редовния кабинет с премиер Кирил Петков. Даниел Лорер, също така става министър, а Лена Бориславова - говорител на правителството. Тя напуска кантората "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков", за която е уредила договор от държавната ББР, след прословутата куролация на "парапета".

Не спира дотам. С кантората подписват договори МОН с министър Николай Денков и ММС с министър Радостин Василев.

Синът на съдружничката в "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" - Никола Минчев става председател на Народното събрание, сега е евродепутат. След принудителната му оставка, начело на Народното събрание временно застава Мирослав Иванов, годеник на Лена Бориславова.

Николай Денков е произведен в министър-председател от Бойко Борисов, след подкрепата на първото в историята на България ротационно правителство, наречено "сглобката" от Лена Бориславова.

Междувременно Виолета Лорер става началник-кабинет на Асен Василев, с когото са комшии в луксозно реновирана сграда на ул. "Чаталджа" 3, където се помещава и централата на "Продължаваме промяната". За сделката по продажбата на къщата на "Царицата на винетките", Лена Бориславова скришом разказва на Атанас Чобанов.

Така стана огромен скандал, даже международен, защото бившият съдружник на Асен Василев - американецът Себастиан Бретшнайдер го съди за 5 милиона лева.

Помещенията в Биологическия факултет не се ползват за обучение на студенти - не. От Петко Петков съм чувала, че го наричат "офиса" и там се събират на тайни срещи Кирил Петков и компания. В "офиса" премиерът в оставка, през юни 2022 година, приема Радостин Василев и другите отцепници от "Има такъв народ"…

Една любопитна подробност: Лена Бориславова движи документите по отписването на Кирил Петков и Николай Денков от Фондацията, когато те са номинирани за служебни министри. Тя се заема и с отписването на Кирил Петков от ръководството на сдружение "Да запазим Корал" с поредица от незаконни действия, заради които остана без депутатски имунитет, а на 4 февруари ще й бъде връчен обвинителен акт.

Като свински черва - ще каже народът. Американският данъкоплатец е далеч, за да поиска отчет. За своите пари.

Е, президентът Тръмп започна да налага забрани за харченето на милиони долари от тези ненаситни октоподи.

