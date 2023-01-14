Харалан Александров хвърли бомба. Голям пост за Пеканов
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Социалният антрополог Харалан Александров и политологът Слави Василев хвърлиха бомба в ефира на БНТ. Те прогнозираха нова роля за вицепремиера по европейските средства Атанас Пеканов. Според двамата анализатори Пеканов ще е следващият служебен премиер.
България е № 1 по пирамиди, коментира Александров. И заяви: Задминахме Египет с Югоагент, ММ, Майф чойс, пред Анжел до Ружа и Антъни.
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