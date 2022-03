Златен триумф за Катаржина Естейт в Китай

Най-доброто българско вино е на Катаржина Естейт

Безпрецедентен успех за Катаржина Естейт в един от най-големите и престижни винени конкурси в света - China Wine & Spirits Awards Best Value 2022. Всичките шест вина, изпратени за оценка, се завърнаха в България със златни медали, а двоен златен медал и трофея "Българско вино на годината" (Best Bulgarian Wine of the Year) получи Question Mark Gold 2017.

Contemplations Merlot & Malbec 2020, Encore Syrah 2019, Katarzyna Reserve 2016, The Estate Cabernet Franc 2020, The Estate Chardonnay 2020 получиха златни отличия.

Вината, наградени сяя медали на този конкурс, веднага привличат вниманието на дистрибутори и клиенти и това е доказателство за техните качества. CWSA ( China Wine& Spirits Awards) e най-големия и престижен конкурс за вино и спиртни напитки в Китай и Хонг Конг. Съдиите на конкурса са с висок професионализъм и оценката, която дават за дегустирани вина, до голяма степен влияе на търсенето сред потребителите на този огромен бързоразвиващ се пазар.

„Тези медали допринасят за имиджа и популярността на нашите вина по света. Такива успехи изграждат доверие в нашите международни клиенти и партньори и играят съществена роля за увеличаването на експорта на Катаржина Естейт “, споделя Андрей Христов, административен и експорт директор на избата.

Блестящото представяне China Wine & Spirits Awards 2022 е поредното признание за Катаржина Естейт и българското вино.