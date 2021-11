"Стандарт" откри изложба пред НДК на информационната кампания, инициатива на Филип Морис България

Заедно можем да спрем замърсяването с фасове, казва Диляна Якова

Преди броени дни в градинката на НДК, до "Кино Кабана" вестник Стандарт откри изложба на информационната кампания #ПромениКартинката - социално отговорната инициатива на Филип Морис България. На събитието за представяне на визиите, които ще провокират вниманието на столичани и ще ги накарат да се замислят какво оставят след себе си в природата и градската среда, Диляна Якова, мениджър регулации и устойчиво развитие във Филип Морис България, разкри подробности за глобалния проблем, свързан с неправилно изхвърлените цигарени фасове и обяви новата инициатива на кампанията - #ПромениКартинката в твоя квартал.

- Госпожо Якова, как се роди идеята за кампанията #ПромениKартинката?

- #ПромениКартинката е местната информационна кампания на Филип Морис България срещу замърсяването с фасове на околната среда, която е част от глобалните инициативи на компанията в областта на устойчивото развитие и по-специално на тези с фокус върху екологични теми като опазване на климата, предотвратяване на замърсяването с отпадъци и интегриране на екодизайн и концепцията за кръгова икономика в разработването на нашите продукти.

Глобалната кампания Our World Is Not an Ashtray (Светът ни не е пепелник), както и българското й изражение в #ПромениКартинката, имат за цел да повишат информираността на обществото като цяло и на потребителите в частност, относно проблема със замърсяването на обществените пространства с цигарени фасове. Филип Морис Интернешънъл провежда активно информационни кампании в различни страни, а българската кампания, името и логото й започнахме да подготвяме още миналата година.Информационните кампании на екологични теми са в унисон и с изпълнението на глобалната визия на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) за изграждане на бъдеще без дим. Компанията преминава през безпрецедентна трансформация през последните няколко години и всяка бизнес дейност се осъществява с мисъл за дългосрочната й стойност и с амбиция за минимизиране на негативното външно въздействие от продуктите на компанията.А цигарените филтри са едни от най-големите замърсители и една от най-широко разпространените форми на боклук в природата. Всяка година се изхвърлят над стотици хиляди тона цигарени фасове в околната среда, като за разграждането им са необходими от 3 месеца до 15 години в зависимост от външните условия.Така се роди и нашата местна кампания в стремежа ни да променим картинката около нас в градската среда, по плажа, в парка. Тази година в началото на лятото беше активиран уебсайтът на #ПромениКартинката (promenikartinkata.bg) и фейсбук страницата Промени Картинката | Facebook, които представят повече информация за мащаба на проблема със замърсяването с цигарени фасове, различни факти и цифри, данни как се развива местната информационна кампания и допълнителни инициативи, с които хората могат да се ангажират при желание.

- Тръгнахте от Пловдив, минахте през морето и други големи градове, направихте изложба в София. Какво следва оттук нататък?

- През лятото атрактивни визии с посланията на #ПромениКартинката се появиха на 40 плажа по българското Черноморие, провокирайки потребителите да разберат повече за проблема. А през есента на 2021 г. кампанията придоби градски облик - през септември организирахме доброволчески акции за почистване в няколко града на България - Пловдив, Благоевград, Варна, Бургас и Русе. Общо над 180 доброволци в споменатите градове събраха 620 кг фасове и други отпадъци, давайки пример за опазване на околната среда. На 18-ти септември, по повод Световния ден за почистването на околната среда (World CleanUp Day 2021), бе открита и изложба пред Градската градина в Пловдив с атрактивни визии и провокативни послания, посветени на проблема със замърсяването с фасове в градската среда. През ноември кампанията достига и до столицата, като на 22-ри ноември бе открита инсталация с информационни пана на #ПромениKартинката в градинката на НДК, пред "Кино Кабана". Инициативата се организира от "Стандарт" с подкрепата на Столична община и цели да привлече вниманието и да даде повече информация на столичани за проблема със замърсяването с фасове.Догодина пък ще локализираме кампанията в кварталите на градовете, като призоваваме всички, които биха искали да се включат в акция по почистване или друга активност в своя квартал, като използват платформата на #ПромениКартинката, да го направят.Вече имаме и няколко известни личности, които прегърнаха идеята зад кампанията и чрез тях се надяваме да достигнем още повече хора.

- #ПромениКартинката залага на промяна на съзнанието на хората, изкореняване на навици и нетърпимост към фасовете. Не е ли много трудно да се постигне това?

- #ПромениКартинката е информационна кампания, стремяща се с провокативни послания, интересни визии и много говорене от страна на медиите да достигне до съзнанието на пълнолетните потребители, а в по-дългосрочен план това да доведе и до реална промяна в поведението и намаляване на замърсяването с фасове. Смятам, че най-добрият начин да се преборим с проблема, е да работим заедно за решението му. Добрата информираност за проблема, присъединяването към инициативи за почистване на градската среда и природата и най-вече превантивно - възпитанието или превъзпитанието на навици за правилно изхвърляне на отпадъците от всеки потребител - така можем да постигнем промяната на нашата улица, в нашия град, сред нашата природа.За да се случи това, са необходими много усилия от всички, които поне малко са заинтересовани от проблема, за да достигнем до всеки, който вижда смисъл в кампанията и който иска да я припознае като своя, и накрая до цялото общество. Надяваме се посланията на кампанията да се превърнат във всеобща тема за разговор, в нещо като фолклор, който всеки ще харесва и преповтаря, като нещо готино, новото "cool". И така, докато изхвърлянето на фасове в непредназначените за това места стане социално неприемливо поведение и всички ние успеем да променим картинката.

- Възможно ли е бъдеще без фасове и дим?

- Филтърът на тютюневите изделия съдържа целулозно ацетатно влакно, направено от модифицирана дървесина, което е вид биопластмаса. Целулозният ацетат има най-добри филтриращи свойства и към момента няма алтернатива, която да може да се използва за изработването на филтрите за тютюневите изделия. От друга страна, рециклирането на цигарените филтри на теория е възможно, но това се оказва икономически неоправдано и неустойчиво поради факта, че преди да бъдат рециклирани, е необходимо да бъдат пречиствани от катраните и други остатъчни вредни вещества в тях, след като са филтрирали цигарения дим. За разлика от филтрите на цигарите, филтрите на бездимни продукти без горене, при които няма дим, не са така замърсени, поради липсата на катрани и значително по-малко други вредни вещества, поради което тяхното рециклиране е възможна и по-устойчива опция в бъдеще.Също така има наблюдения, че потребителите на бездимните продукти много по-рядко изхвърлят отпадъците неправилно, тъй като при употребата на тези продукти няма процес на горене и те не миришат като цигарите, съответно могат спокойно да бъдат запазени и изхвърлени по-късно в кошчето.В крайна сметка, независимо какви са, отпадъците от тютюневите изделия с филтри трябва да се изхвърлят в предназначените за общия битов отпадък места.

- Разкажете повече за идеята да влезете с кампанията в кварталите.

- #ПромениКартинката в твоя квартал ще е естествено продължение на националната информационна кампания, като ще работим върху проблема в различните квартали на столицата и не само на столицата. Всяка местна, квартална общност може да се включи с акции по почистване или интересни инициативи за повишаване на вниманието върху проблема със замърсяването.

- Заявихте, че ще ангажирате известни лица в кампанията. Вече видяхме Ники Кънчев и Ива Екимова. Кои са другите ваши съмишленици?

- Щастливи сме, че много популярни личности вече откликнаха на нашия призив и са готови да помогнат на кампанията със своите думи, действия или просто споделяйки постовете от фейсбук страницата на #ПромениКартинката. Знаем, че така ще успеем да достигнем до повече хора и да направим кампанията значима и смислена за всеки в България.А всички заедно, разбира се, ще променим картинката.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България