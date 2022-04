Байдън увековечи Зеленски, ето как /Фото/

Магазинът за подаръци и сувенири в Белия дом пусна за продажба серия от монети, изобразяващи украинския президент Владимир Зеленски. Съобщение за това е публикувано на сайта на магазина. Стойността на дребно на една монета е $100. На лицевата страна е изобразен Зеленски, а на гърба е карта на територията на Украйна с руския Крим, Донецка и Луганската народни републики в състава си.

Това е 31-ят продукт от поредицата „Исторически моменти от колекцията от монети на американското президентство“. Вече е възможно да направите предварителна поръчка, доставките ще започнат на 15 юни.

(1) In its souvenir shop, the #WhiteHouse presented a commemorative coin dedicated to the historic address of Volodymyr @ZelenskyyUa to the #USCongress on March 7, 2022. pic.twitter.com/kOsIcsTWce

Както се казва в съобщението, пускането на тази монета е свързано със специална военна операция на Руската федерация в Украйна. Всички приходи от продажбите ще бъдат преведени на американския клон на Международния комитет на Червения кръст за хуманитарна помощ на Киев, предава БГНЕС.

🇺🇲 The White House presented commemorative coins dedicated to Volodymyr Zelensky.



Each coin costs $100, and the proceeds from the sale of the coin will be used to provide humanitarian aid to the Ukrainian people. pic.twitter.com/pBl8IEqTUs