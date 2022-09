Yettel пуска ексклузивно за България дългочакания смартфон Nothing

През септември хитовият апарат може да бъде намерен само в каталога на телекома за 609,99 лв. в брой или на изплащане за 30,99 лв. на месец за 2 години с план Тотал Макс 39,99

Yettel официално стартира ексклузивни продажби за България на дългоочаквания първи модел смартфон с марката Nothing. Нашумелият апарат дебютира в портфолиото на оператора в черен цвят и с 256 GB памет, и до края на септември ще бъде достъпен за българските потребители само в каталога на телекома. Те могат да го грабнат от цялата търговска мрежа на Yettel и от онлайн магазина с план Тотал Макс 39,99 за 24 месеца за 609,99 лв. в брой или на изплащане за 30,99 лв на месец за 2 години.

Революционните решения в дизайна на Nothing Phone (1) му спечелиха международна слава много преди официалния му дебют в разгара на лятото. Емблематични за апарата са прозрачният гръб с двойно Gorilla Glass стъкло и подсветката, изградена от 974 LED светодиода. Те захранват интерфейса Glyph, който идва с уникални светлинни модели за персонализация от нов тип. Светлините образуват разнообразни конфигурации в зависимост от различните известия на приложенията или от кого потребителят получава обаждане, дават богата системна обратна връзка като живот на батерията и зареждане.

Освен че развълнува технологичния свят, Nothing Phone (1) спечели и хората на изкуството с красота на линиите, с които базираната в Лондон компания даде заявка „да върне артистичността и страстта обратно в индустрията“. Рамката му е изработена от 100% рециклиран алуминий, което го прави елегантен, но и издръжлив, и ангажиран с каузата на устойчивото развитие. Зеленият подход в създаването на Nothing Phone (1) е залегнал и в пластмасовите компоненти на телефона с 50% био базирани или рециклирани материали, което е и най-високият процент в индустрията.

И по отношение на заснемането пилотният смартфон на Nothing бяга от излишеството. На гърба има великолепна двойна 50MP камера с основен и с широкоъгълен сензор, а селефи камерата е 16 MP. Nothing Phone (1) прави видео в 4К качество и е единственият телефон с панорамен изглед в нощен режим. За скорост и надеждност се обляга на чипсет Qualcomm® Snapdragon™ 778G+ с конфигурации от 8GB и 12GB RAM. Телефонът е с 6,55-инчов OLED дисплей с aдаптивна честота на опресняване до 120Hz, за който е ползван гъвкав панел за максимално тънки рамки около четирите му страни. Софтуерната платформа е Nothing OS, с която от компанията обещават само най-доброто от Android. Батерията е 4500 mAh, с която дори в постоянно светец моуд на Glyph интерфейса смартфонът издържа до 18 часа. Поддръжа кабелно зареждане до 33W, безжично до 15 W и обратно безжично с мощност до 5 W.

CEO и съосновател на технологичната компания е предприемачът Карл Пей, добре познат на тех общността като основател на OnePlus. До пускането на Nothing Phone (1) се стигна след като миналата година брандът лансира първия си продукт – безжични слушалки, също с прозрачен дизайн, които за по-малко от година регистрираха над 500 хил. продажби. След успеха им компанията успя да набере инвестиции от 200 млн. долара от клона за рисков капитал на Google, EQT Ventures, C Ventures и частни инвеститори, включително бившия дизайнер на Apple Тони Фадел.

Повече информация за Noting Phone (1) и пълните условия на офертата от Yettel можете да научите тук.