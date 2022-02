Теленор предлага комбинация от HUAWEI Watch GT 3 и HUAWEI Nova 9

Само онлайн: HUAWEI Watch GT 3 42mm Leather Strap и HUAWEI Nova 9 със 150 лв. отстъпка

Офертите са валидни през целия месец февруари с промокод COMBO

В месеца на любовта Теленор България предлага редица интересни комбинации от устройства със специална отстъпка, валидна само за поръчки онлайн.

С отстъпка от 150 лв. от цената в брой потребителите имат възможността да закупят перфектната технологична комбина, която включва умния часовник HUAWEI Watch GT 3 42mm и смартфона HUAWEI Nova 9. Достатъчно е двете устройства да се добавят в количката на магазина и да бъде приложен промокод COMBO, като доставката е безплатна за всяка точка в страната.

Като атрактивна комбина през февруари Теленор предлага и комбинацията от две устройства, подходящи за спортуващите. С покупката на HUAWEI Band 6 и умния кантар HUAWEI Scale 3 клиентите могат да спестят 50 лв. от цената, въвеждайки промокод COMBO.

Комбинацията HUAWEI Nova 9 и HUAWEI Watch GT 3 с кожена каишка е за искащите винаги да са в крак с технологичните тенденции

HUAWEI Nova 9 e едно от актуалните смартфон предложения на бранда. Смартфонът се отличава с модерен и атрактивен дизайн и е истински подарък за любителите на мобилната фотография. Той идва с Huawei Ultra Vision система, която включва 50-мегапикселова RYYB Ultra Vision основна камера, 8-мегапикселова ултра широкоъгълна камера, 2MP камера за дълбочина и 4cm макрокамера. Предната камера на телефона от 32 MP надхвърля възможностите за обикновено селфи, като превръща всеки потребител в истинска звезда. Със специалните нощни режими Extreme Night Shoot и Night Portrait можете да правите висококачествени, ярки, но не преекспонирани снимки дори при слаба осветеност. Двете камери заедно предлагат иновативни възможности за 4К видео в различни комбинации. Nova 9 работи с чипсет Snapdragon 778G с 4G свързаност, 8GB RAM и 128/256GB памет за файлове. Батерията на Nova 9 e с капацитет 4300 mAh и бързо зареждане на 66 вата.

Изящният HUAWEI Watch GT 3 42mm с кожена каишка има стилен циферблат, уникално улавящ светлината върху 3D извитото стъкло, придавайки нежно сияние, напомнящо отражение във вода. Той съчетава изчистен дизайн на корпуса с гланцово покритие, придружен от елегантна кожена каишка за модерен и изискан стил. Часовникът разполага с най-новата технология за измерване на сърдечния ритъм и включва осем фотодиода, които са разположени в кръг, и два комплекта източници на светлина. В модела има предварително заложени над 100 режима за тренировки, които могат да са вашият най-верен фитнес инструктор.

HUAWEI WATCH GT 3 с кожена каишка поддържа безжично зареждане и може да работи до 7 дни, така че да сте напълно подготвени да следите всяка тренировка и да не пропуснете да проверите здравните си показатели. Освен с множеството умни функции и връзка с вашия телефон, благодарение на часовника можете да следите насищането на кръвта с кислород (SpO2), който е един от важните жизнени показатели, които могат да отразяват снабдяването с кислород на тялото.

HUAWEI WATCH GT 3 с кожена каишка автоматично осигурява 24-часово следене на нивото на SpO2, независимо дали работите, тренирате или спите и се грижи за вашето здраве денонощно.

След като свържете HUAWEI WATCH GT 3 с кожена каишка към вашия смартфон чрез Bluetooth, през него можете да провеждате и разговори, докато тренирате на открито, вършите домакинска работа или готвите. Можете да се наслаждавате на удобството да преглеждате историята на обажданията, да отговаряте и отхвърляте повиквания директно от часовника. Той е съвместим както с Android, HarmonyOS, така и с iOS.

Теленор предлага и комбинация с 50 лв. отстъпка за най-активните фенове на HUAWEI

HUAWEI Band 6 разполага с 1,47-инчов AMOLED FullView екран. Фитнес гривната е не просто инструмент за проследяване на здравето и активността, а е и по-удобен начин за взаимодействие със смартфона. Чрез нея лесно се преглеждат входящите обаждания и съобщения, получава се актуализация за времето и дори се правят снимки с камерата на телефона.

HUAWEI Band 6 дава възможност за точно следене на сърдечния ритъм чрез технологията за наблюдение на пулса TruSeenTM 4.0. Тя използва оптична леща и обработка на данни, базирана на AI, за точно наблюдение на сърдечния ритъм 24 часа в денонощието. Освен това гривната предлага целодневно следене на нивата на кислород SpO2 и стрес.

Умният кантар HUAWEI Scale 3 е другата част от спортното комбо. Той разполага с възможност за измерване на 11 различни показателя на тялото. Устройството дава мигновено информация за процента на телесни мазнини и оценка на скелетната мускулатура. Кантарът се свързва със смартфон приложение и интернет чрез Bluetooth и Wi-Fi, за да може синхронизацията на данните да е непрекъсната. Всяко измерване е научно ръководено, а AI (изкуствен интелект) и Big data технологиите са способни да предоставят точна информация, за да се изгради по-здравословен живот. Кантарът също така разпознава различните членове на семейството и качва автоматично в облачно пространство профилите, свързани с тях.

Офертите на Теленор са част от стремежа на оператора да предлага най-актуалните технологични решения, които да отговарят на дигиталните нужди на клиентите. Освен възможността да управляват всички мобилни услуги изцяло дистанционно чрез приложението MyTelenor, всички клиенти на телекома имат достъп и до ненадминатата мрежа на Теленор, сертифицираната с четири поредни отличия за качество Best in Test от независимата организация umlaut. Като част от пакетите си операторът предлага и широк набор от дигитални услуги, сред които Deezer, HBO Go, iZZI и др., които допълват перфектно технологичните устройства на съвременния потребител.

