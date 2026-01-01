Млади зографи откриват изложба
Изложба на Арт ателието "Духовна пътека за млади зографи" в Кюстендил е подредена във Възрожденското училище в града. Експозицията е посветена на пр...
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Изложба на Арт ателието "Духовна пътека за млади зографи" в Кюстендил е подредена във Възрожденското училище в града. Експозицията е посветена на пр...
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