Почина легендарен олимпийски бос
Жак Рох почина на 79-годишна възраст
Следете всички новини, анализи и коментари за Жак Рох. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жак Рох почина на 79-годишна възраст
Буенос Айрес. Президентът на МОК Жак Рох напуска поста си с голямо облекчение. Това заяви самият той на последната си пресконференция като президент н...
Буенос Айрес. На събрание на Изпълкома на Международния олимпийски комитет (МОК), предшестващо 125-ата сесия на комитета в Буенос Айрес, президентът...