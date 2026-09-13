Сеизмичен трус удари Южна Гърция
Земетресението е било усетено в много райони на Пелопонес
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Земетресението е било усетено в много райони на Пелопонес
Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в Южна Гърция. Това съобщава Европейският сеизмологичен център и уточнява, че то е станало тази...
Атина. Земетресение с магнитуд 5.0 по Рихтер разтърси Южна Гърция. Трусът е регистриран в 14.53 часа местно време. По данни на Европейски средиземном...