Мъж пострада на скалиста местност при връх Вола
Мъж е пострадал на скалиста местност в района на връх Вола. Човекът паднал, но бил спасен от врачанския отряд на Планинската спасителна служба. Това с...
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Мъж е пострадал на скалиста местност в района на връх Вола. Човекът паднал, но бил спасен от врачанския отряд на Планинската спасителна служба. Това с...
Враца. За първи път известната песен на Юрая Хийп July Mornung ще звучи и на легендарния връх Вола във Врачанския балкан. Дългокоси ветерани на рока и...
Враца. За първи път известната песен на Юрая Хийп July Mornung ще звучи и на легендарния връх Вола във Врачанския балкан. Дългокоси ветерани на рока и...