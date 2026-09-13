Младият Нед Старк влезе в сериала за „Властелина“
Поредната звезда от „Игра на тронове“ си осигури роля в най-скъпата ТВ продукция
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Поредната звезда от „Игра на тронове“ си осигури роля в най-скъпата ТВ продукция
Международният ден на отстъпките, Black friday, по традиция ще бъде отбелязан и в България на 27 ноември. Заради така наречения Черен петък организато...
250 музиканти ще озвучат в "Арена Армеец" първата част от трилогията 4 километра кабели - колкото за рок концерт - ще са необходими за озвучаването н...