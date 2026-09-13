4,7 по Рихтер разтърси Турция
Епицентърът е близо до Ван
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Епицентърът е близо до Ван
Експлозия разтърси турския град Ван, намиращ се в югоизточна част на странат. Това съобщи Ройтерс. Взривът е станал между сградите на управляващата П...
Семейният ван на Dacia събира багаж за цял месец Семейните ванове по принцип не са коли, след които хората по улиците се обръщат. В редките изключени...