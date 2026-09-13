Набират русенци да учат безплатно валс
Русе често е наричан Малката Виена не само заради многобройните архитектурни паметници, но и заради културните традиции в града. Макар и в днешно врем...
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Русе често е наричан Малката Виена не само заради многобройните архитектурни паметници, но и заради културните традиции в града. Макар и в днешно врем...
Мигрантската криза е улеснила влизането на терористите във Франция. Франция е във война и ще я спечелим. Ще ударим терористите решително и ще ги унищо...
След като в края на май Димитровград стана част от световния рекорд за най-много едновременно танцуващи валс двойки заедно с градове от още 11 държави...
Оукланд. Иновативни таньори от Калифорния демонстрираха уникален „алпинистки" танц на стената на операта в Оукланд по повод годишния фестивал „Art + S...