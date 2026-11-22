Михаил Милчев: Театърът трябва да бие шамари
Актьорът за завръщането в Театър „София”, панталона на Доси Досев и мястото на младите режисьори
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Актьорът за завръщането в Театър „София”, панталона на Доси Досев и мястото на младите режисьори
Благоевград. С приказката „Червената шапчица" продължи втората вечер от поредицата „Часът на приказния разказвач". Основателите на Младежки театър –...
Благоевград. Любов, ревност и емоции ще завладеят сцената на Камерна опера – Благоевград в понеделник от 18. 30 часа. Студенти от класа по „Класическо...