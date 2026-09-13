Всичко за Светла Сряда

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Светла сряда е

Светла сряда е

Днес е Светла сряда или наречена още Празна сряда. В този ден от Светлата седмица след възкресението се изпълняват два обичая. Те спомагат за дъжд, пл...

04 май | 11:06
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