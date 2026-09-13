Светла сряда! Отново боядисваме яйца, не даваме пари назаем
Гадаем какво ще е времето през годината
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Гадаем какво ще е времето през годината
В Странджа се изпълнява обичаят Мара Лишанка, а в Дупнишко - Ладино хоро
Почитаме любимия ученик на Христос, момински обреди пазят от змея
Тази година на днешния ден православната църква у нас почита Свети цар Борис І Михаил
Днес е Светла сряда или наречена още Празна сряда. В този ден от Светлата седмица след възкресението се изпълняват два обичая. Те спомагат за дъжд, пл...