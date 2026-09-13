Предимно облачно в понеделник
Предимно слънчево ще е времето в понеделник сутринта. Около обяд от запад ще започне увеличение на облачността, но ще остане без валеж. Ще духа слаб,...
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Предимно слънчево ще е времето в понеделник сутринта. Около обяд от запад ще започне увеличение на облачността, но ще остане без валеж. Ще духа слаб,...
В понеделник се очакват краткотрайни превалявания, на повече места и придружени с гръмотевици. В североизточните райони ще има условия за градушки. В...
Слаби превалявания се очакват на Великден. От запад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и след обяд на места, главно в Западна България ще...
Почти слънчево ще е времето до обяд на 14 февруари, само на места със незначителна облачност. Минималните температури ще са между 3° и 8°. Максималн...
София. Съществена промяна на времето не се очаква във вторник. Облаците ще преобладават, на места разкъсани, над отделни райони е възможно слабо и за...
София. Атмосферно смущение ще донесе превалявания от дъжд с гръмотевици отначало в Западна и Централна България, а по-късно и в нощта срещу петък – в...
София. Облачността над Югозападна България ще остане значителна през целия ден и ще има слаби превалявания. Над останалата част от страната облачностт...