Всичко за Слаб Дъжд

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Слаб дъжд в понеделник

Слаб дъжд в понеделник

В понеделник се очакват краткотрайни превалявания, на повече места и придружени с гръмотевици. В североизточните райони ще има условия за градушки. В...

28 август | 16:25
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Слаб дъжд на Великден

Слаб дъжд на Великден

Слаби превалявания се очакват на Великден. От запад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и след обяд на места, главно в Западна България ще...

30 април | 22:45
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Слаб дъжд на 14 февруари

Слаб дъжд на 14 февруари

Почти слънчево ще е времето до обяд на 14 февруари, само на места със незначителна облачност. Минималните температури ще са между 3° и 8°. Максималн...

13 февруари | 16:23
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Слаб дъжд в четвъртък

Слаб дъжд в четвъртък

София. Атмосферно смущение ще донесе превалявания от дъжд с гръмотевици отначало в Западна и Централна България, а по-късно и в нощта срещу петък – в...

03 юли | 4:45
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Слаб дъжд за празника

Слаб дъжд за празника

София. Облачността над Югозападна България ще остане значителна през целия ден и ще има слаби превалявания. Над останалата част от страната облачностт...

06 май | 7:39
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