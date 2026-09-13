Деветте силоза на София Мел станаха най-големия графит в България
Над 700 часа бяха необходими за реализирането на арт проекта
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Над 700 часа бяха необходими за реализирането на арт проекта
Благоевград. Най-сетне силозите в бившия мелничен комбинат в Благоевград бяха взривени и съборени и успешно. Знаменателното събитие стана в събота сле...
Благоевград. Силозите на бившия мелничен комбинат „Рила" в Благоевград ще бъдат съборени чрез взривяване. Специалните взривни дейности са планирани за...