"Рубин" засилва Благо в Москва
"Рубин" се опитва да се отърве от Благой Георгиев, като прави опити да го продаде още през сегашния трансферен прозорец. Основната причина е, че халф...
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"Рубин" се опитва да се отърве от Благой Георгиев, като прави опити да го продаде още през сегашния трансферен прозорец. Основната причина е, че халф...
Благой Георгиев заяви, че е крайно разочарован от факта, че новият му отбор "Рубин" не успя да бие у дома "Локо" М (1:1). "Имахме положения. Яд ме е,...
Благой Георгиев подписа двегодишен договор с "Рубин" (Казан). Новината потвърди официалният сайт на клуба. 32-годишният играч идва от "Амкар" (Перм)....
"Имах две или три сериозни оферти от Германия, но когато се обадиха от Рубин, веднага приех тяхното предложение". Това каза Благой Георгиев, цитиран о...