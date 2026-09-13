Винтидж сайкъделия, която звучи модерно – София посреща Temples
Британската банда отбелязва 10 години от дебюта си Sun Structures в City Stage на 9 ноември
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Британската банда отбелязва 10 години от дебюта си Sun Structures в City Stage на 9 ноември
Къде ще забият световноизвестните музиканти
Китаристът на рок групата "Аеросмит" Джо Пери увери феновете, че тя не планира да тръгне на турне без фронтмена си Стивън Тайлър, съобщи Контактмюзик....
Видин. Стотици видинчани изпълниха централния площад „Бдинци", за да чуят изпълненията на култовата рок група „Диви ягоди" от Босна и Херцеговина. Кон...