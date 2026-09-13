Quarto Quartet отново на софийска сцена
На 11 ноември от 19:00 ч. в зала „България“
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На 11 ноември от 19:00 ч. в зала „България“
Повече от 20 души на сцената на LIBIDO Project – представят неочаквано добра музикална комбинация "На-на" е едно от новите общи парчета на Quarto Qua...
Проектът е на Quarto Quartet с гост пианист - Христо Казаков За първи в България на 2 април от 19.00ч, в голямата концертна зала "България" ще прозву...