Проект на Областна администрация Варна по програма Интеррег
Заинтересовани страни по проекта от българска страна са Морска администрация, Пристанище Варна, ДП Пристанищна инфраструктура, Община Варна, РИОСВ
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Заинтересовани страни по проекта от българска страна са Морска администрация, Пристанище Варна, ДП Пристанищна инфраструктура, Община Варна, РИОСВ