Топло и в неделя
Слънчево и топло ще е времето и в неделя. Временни увеличения на облачността се очакват след пладне, но само на отделни места, главно в североизточнит...
Следете всички новини, анализи и коментари за Предимно Слънчево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Слънчево и топло ще е времето и в неделя. Временни увеличения на облачността се очакват след пладне, но само на отделни места, главно в североизточнит...
Времето в понеделник ще е предимно слънчево. Разкъсана, предимно средна и висока облачност се очаква над източните райони на страната. В следобедните...
Предимно слънчево ще е времето над страната в сряда. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и...
Предимно слънчево ще е и през втория ден от уикенда. Очакват се временни увеличения на облачността в източните райони, по-значителни в следобедните ча...
Времето над страната в събота ще е предимно слънчево. След обяд над източните и централни райони се очаква временно увеличение на облачността. Само на...
Предимно слънчево ще е времето в неделя. Преди и около обяд над Източна България ще има временни увеличения на облачността и на места там краткотрайно...
Между 29° и 34°, в София около 30°, ще достига живакът в петък. През деня времето ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на обла...
Предимно слънчево време в страната. Минималните температури ще са от минус два в западните до 5-6 градуса в източните райони. Около обяд видимостта щ...
Предимно слънчево ще е времето в понеделник, на места се очаква временно увеличение на облачността. Преди обядглавно по поречието на Дунав и по крайбр...