Всичко за Предимно Слънчево

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Топло и в неделя

Топло и в неделя

Слънчево и топло ще е времето и в неделя. Временни увеличения на облачността се очакват след пладне, но само на отделни места, главно в североизточнит...

24 септември | 19:50
0 коментара
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Слънчев понеделник

Слънчев понеделник

Времето в понеделник ще е предимно слънчево. Разкъсана, предимно средна и висока облачност се очаква над източните райони на страната. В следобедните...

11 септември | 17:30
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Предимно слънчево в сряда

Предимно слънчево в сряда

Предимно слънчево ще е времето над страната в сряда. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и...

30 август | 16:50
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Слънце и в неделя

Слънце и в неделя

Предимно слънчево ще е и през втория ден от уикенда. Очакват се временни увеличения на облачността в източните райони, по-значителни в следобедните ча...

27 август | 15:35
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Предимно слънчево в събота

Предимно слънчево в събота

Времето над страната в събота ще е предимно слънчево. След обяд над източните и централни райони се очаква временно увеличение на облачността. Само на...

26 август | 16:05
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Предимно слънчево в неделя

Предимно слънчево в неделя

Предимно слънчево ще е времето в неделя. Преди и около обяд над Източна България ще има временни увеличения на облачността и на места там краткотрайно...

20 август | 15:35
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Жега в петък

Жега в петък

Между 29° и 34°, в София около 30°, ще достига живакът в петък. През деня времето ще е предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на обла...

30 юни | 16:20
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Предимно слънчево в страната

Предимно слънчево в страната

Предимно слънчево време в страната. Минималните температури ще са от минус два в западните до 5-6 градуса в източните райони. Около обяд видимостта щ...

05 ноември | 18:45
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