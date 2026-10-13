Министър Пеев с важни новини за младите шофьори и Евровизия
Министърът се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов
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Министърът се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов
Гвоздейков съобщи, че купуваме 70 вагона за БДЖ
"Трейс груп холд" финансира площадки за две училища Третата национална конференция "Да на българската икономика" се проведе вчера в Стара Загора. Фор...