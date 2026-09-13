В Гърция е страшно, покъртителни данни за пожарите
С колко се е увеличила изгорената площ в страната
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С колко се е увеличила изгорената площ в страната
Данните за третото тримесечие показват въвеждането в експлоатация на повече, но по-малки жилища
От днес започва изплащането на втория транш от парите за животновъдите София. Държавен фонд "Земеделие" започва изплащането на средствата по Схемата...
Варна. "В понеделник, 26 януари, ДФ "Земеделие" ще започне изплащането на средствата по Схемата за единно плащане на площ". Това заяви зам.-министърът...