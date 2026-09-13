Военна техника отпушва реките в наводнените села
Помощ от държавата ще получат и най-засегнатите жители на Плешивец и Гюргич
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Помощ от държавата ще получат и най-засегнатите жители на Плешивец и Гюргич
Видин. Председателят на парламента Михаил Миков обу ботуши и нагази в калта на наводнените села Плешивец и Гюргич от община Ружинци. Той се запозна на...
Мътната вода отнесе мостове, къщи, коли и животни
Ружинци. Воден апокалипсис преживя миналата нощ село Плешивец, община Ружинци. Малко преди полунощ силен тътен извел хората от къщите им. Помислихме,...
Видин. Приливна вълна тази нощ буквално потопи селата Плешивец и Гюргич, съобщи кметът на община Ружинци Венцислав Ванков. Малко преди полунощ в Гюрги...