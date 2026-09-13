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Раят на звездите (ВИДЕО)

Раят на звездите (ВИДЕО)

Павароти не можеше да му се насити, а Джоан Колинс прекара медения си месец там. Шумахер, Ерик Кантона, сър Джаки Стюарт и още много други знаменитост...

10 август | 15:07
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