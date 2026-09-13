Светът в преклонение. Посмъртно признание за Павароти
Дъщеря му Кристина Павароти присъства на церемонията от негово име
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Дъщеря му Кристина Павароти присъства на церемонията от негово име
Павароти не можеше да му се насити, а Джоан Колинс прекара медения си месец там. Шумахер, Ерик Кантона, сър Джаки Стюарт и още много други знаменитост...
София. Томас Томов е победителят в "България търси талант 2014". "Българският Павароти", както го наричат феновете му, трогна сърцата на цяла България...