Решено! Какво слагат на мястото на Паметника
Коментар на столичния кмет
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Коментар на столичния кмет
По повод преместването на Паметника на Съветската армия
Изказа се и за палатковия лагер на русофилите
Консултативният съвет по туризъм подкрепи предложението паметникът "Създатели на българската държава" в Шумен да бъде включен в списъка на културното...