ТИР с фураж се обърна на АМ "Хемус"
Няма пострадали хора, но фуражните смески, с които е бил натоварен камионът са разпръснати по асфалта
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Няма пострадали хора, но фуражните смески, с които е бил натоварен камионът са разпръснати по асфалта
Пътят през прохода "Предел" е затворен за движение заради катастрофа станала около 15.20 часа между Симитли и Градево, съобщава БНР. Ударили са се дв...
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