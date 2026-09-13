Необичаен празник – Герман Градушкар! Жените погребват мъж от кал
Традицията е изцяло българска, бори градушките
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Традицията е изцяло българска, бори градушките
На сайта на Дома за радостни обреди
Програмата е под надслов „Келти в долината на тракийските царе“ и включва демонстрации на бойни техники, ритуал на келтски брак, игра с магическа заха...
Днес е Светла сряда или наречена още Празна сряда. В този ден от Светлата седмица след възкресението се изпълняват два обичая. Те спомагат за дъжд, пл...