Зоопаркът в Бургас с нови попълнения (снимки)
Ето ги и екзотичните животни в него
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Ето ги и екзотичните животни в него
Новите ще дебютират в контролата с Рилски спортист
Михаил Миков връчи електронни членски карти на младите попълнения „Интересът към членство в БСП съществува и доказателство за това са новите попълнен...
Спортният директор на "Левски" Георги Иванов обяви, че "сините" ще се подсилят с още доста попълнения. Вчера договори с клуба за по 2 години подписах...
Националният състезател на Конго Джоди Лукоки вече е футболист на "Лудогорец" след като беше финализиран договора с клуба му "Цволе", информират от пр...
Благоевград. Благоевградски младежки театър организира кастинг за талантливи деца, които да подсилят актьорската школа. Събитието ще е в събота от 10....
София. Сутрешният блок на Нова тв привлече две нови попълнения - Румен Бахов и чаровната Гергана Малкоданска, съобщиха от пресцентъра на телевизията....
"Сините" ще стартират лова на нови попълнения от Словакия. На "Герена" искат да се убедят с очите си в изявите на Роман Прохазка, който бе върнат в ро...
София. Бившият играч на "Лудогорец" Мирослав Иванов пристигна на стадион „Георги Аспарухов" и се очаква до часовe да подпише договор със „сините". Пол...
Младата компания "Балканиан Еъруейз" изпрати оферта към ЦСКА
Пловдив. Ръководството на Локомотив Пловдив представи днес 3 нови попълнения в отбора – вратарят Божидар Стойчев и нападателите Станко Йовчев и Андрей...
Бургас. Черноморец си осигури още две нови попълнения от лятната селекция. Става въпрос за двама португалци – Франсиско Мигел Франко Антунес Гомес с п...
Барселона. "Барселона" ще отдели 50 милиона евро за нови попълнения през летния трансферен прозорец. Новината бе потвърдена от говорителя на каталунск...