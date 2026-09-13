Всичко за Нови Попълнения

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Нови попълнения в "Левски"

Нови попълнения в "Левски"

София. Бившият играч на "Лудогорец" Мирослав Иванов пристигна на стадион „Георги Аспарухов" и се очаква до часовe да подпише договор със „сините". Пол...

28 август | 11:58
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