КЗП разкри нови схеми с потребителските кредити
С тези мерки се цели постигане на по-справедлив кредитен пазар в България
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С тези мерки се цели постигане на по-справедлив кредитен пазар в България
Възрастните хора не трябва да се доверяват прекалено на служителите в телекомите, за да не станат жертви на измама. Това препоръчват от комисията за з...
София. Върховният административен съд (ВАС) потвърди решение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за поредна нелоялна търговска практика на „...