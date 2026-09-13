Търговци на горива в стачна готовност
Фиктивният износ да се проверява от Агенция "Митници" чрез международния обмен, препоръчват от браншова организация
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Фиктивният износ да се проверява от Агенция "Митници" чрез международния обмен, препоръчват от браншова организация
Препаратът „Ривотрил" е иззет от българския пазар. Нелегалният внос на медикамента е единственият изход за хиляди пациенти в страната, пише руският са...
Противодействието на контрабандата с акцизни стоки е един от главните приоритети на правителството – мотивите за това са както фискални, така и принци...
Звеното "Фискален контрол" в НАП пресече опит за документна измама при внос на близо 20 тона замразени пилешки бутчета. При проверка на камион инспек...
Благоевград. Окръжна прокуратура – Благоевград внесе обвинителни актове в съда срещу македонец с български паспорт и срещу петричанка. Двамата внасяли...
Полски шофьор разтовари нелегално цели 22 тона пилешко месо в склад в София. Полякът пътувал с товарен автомобил „Мерцедес" от Румъния към Гърция. Пол...