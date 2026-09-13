Всичко за Нелегален Внос

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Контрабандата падна с 4.7%

Контрабандата падна с 4.7%

Противодействието на контрабандата с акцизни стоки е един от главните приоритети на правителството – мотивите за това са както фискални, така и принци...

29 ноември | 12:06
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