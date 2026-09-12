Синът на Мишо Белчев разкри последните му думи
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Бардът събира звезди за „Булевардът“ в НДК
Мишо Белчев продуцира супер концерт навръх Архангел Михаил
На 8 ноември бардът на България излиза в НДК със събратя по талант в музиката и театъра
Бардът на България ги твори за жена си Кристина
Предложението за брак е сериозно изпитание. Цялото ти щастие зависи от това коя от двете едносрични думи ще чуеш. А секундите, в които чакаш съдбоно...
Михаил Белчев отново ще провокира възторга на публиката и приятелите - перфектният поет и музикант ще превърне в оригинални платна 50 от най-прочутите...