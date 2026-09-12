Всичко за Мирослав Кирчев

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Кирчев на втори финал

Кирчев на втори финал

Мирослав Кирчев се класира за финала на 500 м едноместен каяк на световното първенство по кану-каяк в Москва. Българинът завърши на трето място във в...

08 август | 18:05
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