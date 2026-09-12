Кирчев със сребро от световното
Мирослав Кирчев спечели сребърен медал на 1000 м едноместен каяк на световното първенство по кану-каяк в Москва. Българинът завърши втори във финал "...
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Мирослав Кирчев спечели сребърен медал на 1000 м едноместен каяк на световното първенство по кану-каяк в Москва. Българинът завърши втори във финал "...
Мирослав Кирчев се класира за финала на 500 м едноместен каяк на световното първенство по кану-каяк в Москва. Българинът завърши на трето място във в...
Най-добрият ни каякар Мирослав Кирчев се върна при треньорката си, открила го за спорта, Ева Пашева. С нея той успя да спечели европейската титла за...