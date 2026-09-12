Ново признание за Стефка Костадиновa. Голям пост
Стана член на ключова комисия в МОК
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Стана член на ключова комисия в МОК
Международният олимпийски комитет се похвали, че грандиозният проект за нов постоянен Олимпийски ТВ канал ще стане реалност на 21 август. Със закриван...
Монако. Международният олимпийски комитет единодушно одобри пълноправното членство на Косово в организацията. МОК провежда 127-ата си сесия в Монако....
Буенос Айрес. На събрание на Изпълкома на Международния олимпийски комитет (МОК), предшестващо 125-ата сесия на комитета в Буенос Айрес, президентът...