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Жак Рох напуска МОК

Жак Рох напуска МОК

Буенос Айрес. На събрание на Изпълкома на Международния олимпийски комитет (МОК), предшестващо 125-ата сесия на комитета в Буенос Айрес, президентът...

05 септември | 12:15
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