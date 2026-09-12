Ники Михайлов напусна "Мерсин"
Родният футболист Николай Михайлов напусна "Мерсин" по взаимно съгласие след като прекара там година и половина. Михайлов премина в "Мерсин" със своб...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мерсин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Родният футболист Николай Михайлов напусна "Мерсин" по взаимно съгласие след като прекара там година и половина. Михайлов премина в "Мерсин" със своб...
"Мерсин" искат ФИФА да им премахне наказания, наложени заради ЦСКА. Адвокатът на клуба Ахмед Серташ обяви, че "армейците" няма за какво да претендират...
Новото попълнение на "Мерсин" Ники Михайлов даде брифинг, на който разясни детайли около подписването си с турския клуб и престоя си в Италия. "Още н...
Мерсин. Вратарят Николай Михайлов официално подписа договор с Мерсин. Новината бе потвърдена на сайта на тима от турската Суперлига. Според Гонг догов...