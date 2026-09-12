Юбилейна победа за "Левски"
София. „Левски" победи Лацио с 3:2 в юбилейния мач по случай 100-годишнината от създаването на столичния клуб. 0:1 Тункара (14) 0:2 Какута (34) 1...
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София. „Левски" победи Лацио с 3:2 в юбилейния мач по случай 100-годишнината от създаването на столичния клуб. 0:1 Тункара (14) 0:2 Какута (34) 1...
Отборът ще изглежда по коренно различен начин, каза собственикът на клуба София. „Честит празник на всички левскари, честит празник на всички българи...
София. „Много съм щастлив, „Левски" ще бъде вечен, това го показват хората, които са на стадиона, след тази тежка година как го подкрепят и обичат. „Л...