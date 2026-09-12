Поляци искат звездата на Ботев (Пд)
Легия може да вземе през зимната пауза Тодор Неделев
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Легия може да вземе през зимната пауза Тодор Неделев
Робърта може да премине в Легия
От Легия (Варшава) ще гледат Робърта в дербито с Лудогорец
Поляцитге искат на всяка цена Швиерчок
Полицията в Неапол показва какво е конфискувала от побойниците.
Полицаи в Неапол показват страховития арсенал, намерен в привърженици на "Легия"
Варшава. УЕФА глоби с 80 хиляди евро "Легия" (Варшава) за слаба организация и оскърбителен плакат издигнат от феновете на клуба в мача с "Актобе" (Каз...
Полицията в Полша е посъветвала администраторката на "Легия" (Варшава) да се изсели от страната заедно със семейството си. Причината са смъртните запл...
96 души бяха арестувани във Варшава по време на празненствата по случай титлата на "Легия", съобщава ДПА. След награждаването в неделя вечерта стотици...