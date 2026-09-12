Прокуратурата: Няма закононарушение при продажбата на имота в Нова Загора
Сливен. Областният управител на Сливен Корнелий Желязков не е извършил закононарушение при продажбата на 4,7 декара имот в индустриалната зона на Нова...
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Сливен. Областният управител на Сливен Корнелий Желязков не е извършил закононарушение при продажбата на 4,7 декара имот в индустриалната зона на Нова...
Сливен. Губернатор намери работа на жената, която обяви гладна стачка в Сливен. 64-годишната Тодорка Цекова вече работи. В сряда тя обяви гладна стач...
В София е назначен Росен Малинов, бивш общински съветник от БСП
Сливен. Корнелий Желязков е издигнат от БСП за областен управител на Сливен. Решението бе взето единодушно от областния съвет на БСП, съобщи народният...