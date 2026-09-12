Таро хороскоп за 11 април: Провокации за лъва, везните слагат край
Денят поставя избори между крайности и вътрешно равновесие
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Денят поставя избори между крайности и вътрешно равновесие
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Не злоупотребявайте с пасиансите, предупреждават посветените Картите "Таро" или т.нар. карти за врачуване представляват колода от 78 къса, които са р...