Поставят химически тоалетни на КПП-тата около Монтана
Това съобщи кметът на града Златко Живков
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Това съобщи кметът на града Златко Живков
Досъдебно производство е образувано в РУ-Момчилград след подаден сигнал за унищожени химически тоалетни в село Татул, съобщиха от ОД на МВР Кърджали....
София. Химически тоалетни вече са монтирани в новооткрития участък на магистрала „Тракия" в отсечката от Стара Загора до Бургас, съобщи бТВ. В петък...