Левски завърши хикс със сърби
"Сините" не победиха нито веднъж в контролите тази зима
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"Сините" не победиха нито веднъж в контролите тази зима
Старозагорци направиха 1:1 срещу Мезьокьовешд-Жори
Зрелищен мач направиха "Ливърпул" и "Арсенал" на "Анфийлд" снощи. Отборите завършиха при резултат 3:3. Двубоят от 21-я кръг на английското първенство...
"Славия" и "Берое" не си вкараха нито гол в двубоя от четвъртия кръг на първенството.Той бе на стадиона в Овча купел, а старозагорци играха с десет д...