Огнеборци от Кърджали и Крумовград гасиха „Мерцедес“ и „Лада”
Мерцедесът се запалил по време на движение, няма пострадали
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Мерцедесът се запалил по време на движение, няма пострадали
Варна. Тази нощ са горели 6 автомобила във Варна, сред тях и полицейска патрулка, съобщават от ОДП на МВР. Сутринта около 04:40 часа, по време на...
Благоевград. Три леки автомобила, паркирани един до друг, лумнаха в пламъци в неделя рано сутринта, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР – Благоевград. С...