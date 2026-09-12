4 диаманта за България от Световното по математика
Всички 32 наши деца се връщат с отличия от World Mathematics Invitational
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Всички 32 наши деца се връщат с отличия от World Mathematics Invitational
Българинът победи в последния кръг Йошикадзе
Българският сумист надви Дайеиешо в 14-ия кръг
Такакейшо повали българина
Българският сумист с трета загуба във Фукуока
Даниел Иванов продължава да мачка във Фукуока
Българинът продължава да е с положителен баланс
Сумистът с две поредни поражения
Фукуока. Най-добрият български сумист Калоян Махлянов се оттегли заради контузия от турнира по сумо във Фукуока. Котоошу извади лявото си рамо при заг...