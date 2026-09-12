Кралица Анна спира със ските
Австрийката вече е готова за нова стъпка в своя живот
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Австрийката вече е готова за нова стъпка в своя живот
Футболен фен заспал в тоалетната на стадион и останал заключен там цяла нощ. Сцената се разиграла на стадион "Оукуел", а главното действащо лице е при...
Киркова почва атака на световната купа в 10,30 ч Носителите на Световната купа в алпийските ски за 2015 година Марсел Хиршер и Анна Фенингер се поздр...
Носителите на Световната купа в алпийските ски за 2015-а година Марсел Хиршер и Анна Фенингер са тазгодишните носители на наградата "Златния скиор" на...