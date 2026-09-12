Кипърци се разделиха с Ераносян
Българинът изкара 4 месеца начело на първодивизионния Докса
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Българинът изкара 4 месеца начело на първодивизионния Докса
Едуард Ераносян вече не е треньор на шампиона на България "Лудогорец", съобщи Гонг. Наставникът е пожелал сам да си тръгне от Разград, въпреки че ръ...
Втори "Локомотив" блъсна шампиона "Лудогорец" в рамките на няколко дни. Този от Горна Оряховица изхвърли "орлите" за купата. Сега пък пловдивският уда...
Каквото и да кажа, мисля, че ще е малко. Неприятно, срамно. Това коментира Едуард Ераносян след загубата на "Лудогорец" от "Локомотив" (Горна Оряховиц...
Във футбола няма предварително спечелени мачове, но аз очаквам да победим „Локомотив" Горна Оряховица. На теория „Лудогорец" е по-силният отбор и ние...